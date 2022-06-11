ديدان تجتاح المنازل في لبنان يمكن أن تؤمّن المال

طريق الحرير كانت تمرّ من هنا، من لبنان البلد الذي كان ينتج ويصدّر خيطان الحرير ويبيعها مقابل الكثير من المال. صحيح أنه ليس لـ “جوهانا” أيّة أهدافٍ ماديّة في تربية “دود القزّ” عندها في البيت، لكن يمكننا أن ننطلق من هذه الهواية لكي نقترح مشروعا جديدا للبنانيين، أن يعودوا إلى أصل الأصل إلى تاريخ صناعة الحرير. فما هي قصة “جوهانا” من قلب مدينة الحرف جبيل؟

أصبحت تربية “ديدان القزّ” عندها تسلية تصل إلى درجة التعلّق بها، فخيطان الحرير المتينة تربط مشاعر الوحدة.

يمكن للهواية أن تتحوّل إلى مشروع وللمشروع أن يتحوّل إلى هويّة إنتاجيّة مغزولة بخيطان الأمل. نخرج من شرنقتنا فراشات إلى وسع الكون

هي هواية غريبة، لكننا نحن أفضل من حوّل غرابة الحياة إلى واقع.