ديما جمالي رجعت "كرمال الرئيس".. ومحمد رعد "عم يوجعو ضرسو"

فيديو طريف أعده مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف، بعد خروج النواب من الجلسة التي عقدت اليوم في قصر الاونيسكو، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتعلقة بتأليف الحكومة، حيث رفع الرئيس نبيه بري الجلسة الى الثانية من بعد ظهر غد السبت.

سأل شنطف النائب ديما جمالي عن سبب مشاركتها في الجلسة فأجابت “كرمال عيون الرئيس” وعما ان كانت ستعود الى الامارات لتبقى هناك ام ان لديها نية بتقديم استقالتها قالت ” لم اقرر بعد، لدي خيارات كثيرة”.

اما النائب محمد رعد فرد على سؤال عن المكان الذي سيذهب اليه في الغد قائلاً “انا ضرسي عم يوجعني”.

النائب ماريو عون أكد ان اصدقاءه في “تيار المستقبل” سيكونون ايجابيين خلال الجلسة، لاسيما صديق مقرب من التيار، وعند سؤال النائب علي حسين خليل عن سبب رفض الرئيس عون الأخذ بنصيحة الرئيس بري وعدم ارسال رسالته إلى مجلس النواب، أجاب “حقه”.