رئيس بلدية طرابلس رياض يمق يروي ما حصل بينه وبين محافظ الشمال رمزي نهرا

عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مؤتمرا صحافيا، في قاعة مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل، أكّد فيه “أن الإساءة التي تعرضت لها مع سابق تصور وتصميم من قبل محافظ الشمال هي ليست إساءة لشخص رياض يمق، وإنما هي إساءة لطرابلس وأهلها ولرمز موقع رئاسة بلدية طرابلس، كبرى بلديات لبنان والتي هي منتخبة شعبيا وتحظى بشرعية كاملة”.

وشرح قائلاً: “لقد بدأ محافظ الشمال بالشعور بحجم الخطأ الفادح الذي ارتكبه، لذلك سارع إلى التوضيح وتغييب الحقائق التي قمنا بتدوينها وارسالها الى من يعنيهم الأمر، رئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات، علما اننا لم نقم بنشر أي تفصيل مما حصل، فكان رد المحافظ بمثابة “كاد المريب أن يقول خذوني” ، علما أن الحوار الذي دار بيني و بينه والاستقواء علي ببعض المرافقين الذين استدعاهم، الواحد تلو الآخر، ومصادرة هاتفي وحجز حريتي لوقت غير قصير هو مسجل بالصوت والصورة، كما علمت من بعض العارفين بخفايا مكتبه، علما أنني لم أقم الا بما يحفظ حقي بما قلت، خصوصا وان ما تم تدوينه يمكن ان يتم التلاعب به لتوجيه اتهامات قائمة على خلفيات سياسية وشخصية. لذلك وجدت ان الواجب يقتضي إما تصوير ما تم تدوينه او إعطائي نسخة عن المحضر، وهذا أقل واجب من المحافظ الذي كان يفترض به أن يحترم مقام رئيس بلدية طرابلس والموقع الذي يمثله إلا انه لم يفعل ذلك بما يؤكد حقده على المدينة وبلديتها ورئيسها واعضائها واهلها”.

ولفت يمق الى أن “محافظ الشمال تصرف بنفس الطريقة المعيبة مع الرئيس السابق أحمد قمر الدين عندما استدعاه بتاريخ 572018، كما حاول ابتزاز رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، ومع الاعلامي عبد الكريم فياض عام 2017 عندما هدده ورفع عليه عصا مجهزة بمسامير، ما يؤكد ان لدى محافظ الشمال نوايا مبيتة وعدوانية تجاه طرابلس وأهلها”.

وردا على سؤال عن أداء المحافظ مع البلدية وطريقة التعامل معه في المستقبل، قال يمق: “بما ان المحافظ يتمتع بهذه النفسية الميليشاوية تجاه طرابلس، فمن المؤكد ان التعاون معه صعب جدا، ونفضل في إطار القانون التعاون مع وزير الداخلية مباشرة، وهذا احد مطالبنا”.