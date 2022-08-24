الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس جمهورية لبنان..امرأة؟

منذ 44 دقيقة
A A A
طباعة المقال

مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي، ما زالت الضبابية تحيط باسم الرئيس المنتظر .. فتتعدد الاسماء التي تبرز في استطلاعات الرأي الشعبية و الالكترونية التي تهدف نقل تطلّعات الرأي العام في هوية الرئيس المقبل. إلا أن اللافت في تلك الاستطلاعات كان بروز العنصر النسائي كمنافساً شرساً احتل المراتب الأولى بين الأسماء التي انتقاها المشاركون، و يبلغ عدد النساء المؤهلات ١٨ بحسب ما ذكره موقع “estefta2 info”. .
ومن بين الاسماء: يمنى الجميل، غادة عيد،ليال بو موسى، ستريدا جعجع، فيرينا العميل، تريسي شمعون، كلودين عون..
فماذا لو كان رئيس جمهورية لبنان امرأة ؟

اثبتت المرأة اللبنانية و عن جدارة قدرتها على الانخراط في الحياة السياسية ، ابتداء من ثورة ١٧ تشرين، مروراً بالاستحقاق الانتخابي، و نتائجه حيث نجحت ثماني نساء في الوصول إلى المجلس الجديد، فهل هناك اي عنصر يمنع وصول امرأة الى سدة الرئاسة ؟

من جهة اخرى، رجال السلطة حتى الآن غير قادرين على تقبل انخراط المرأة في الحياة السياسية ، فتواجه النساء في البرلمان اللبناني ذهنية ذكورية حادة في التعامل معهن فضلاً عن الاستهزاء والاستخفاف بما يطرحنه، ومحاولات قمع وإسكات.

فهل تكسر القاعدة و تقلب الموازين ؟ لتكون رئيس جمهورية لبنان.. امرأة ؟ الحواب بات قريباً .. فالانتظار حتى الآن هو سيد الموقف !

    المزيد من فيديو

    عطلة القضاء 5:14
    القضاة يخرقون العطلة القضائية.. العدالة في سجن الإضرابات
    خسارة الوزن 4:45
    هكذا تخسرون الكثير من الوزن
    4:26
    كاميرات بيروت خارج الخدمة.. الجرائم غير مرصودة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال
    9 فوائد "مذهلة" لخل التفاح عليك أن تتعرف عليها