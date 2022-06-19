رائحةُ طريقِ المطار بين الحلولِ الترقيعيّة والمخاطر الصّحية

رائحةٌ كريهةٌ تستَقبِلُ السُّياحَ الوافدين، وكابوسٌ يوميٌّ يصطادُ أنفَ المواطنينَ داخلَ أنفاقِ المطارِ وعلى طريقِهِ بالاتِّجاهَيْن. وَمَهما حاولت، لَن تَتَمكّنَ مِنَ الهروبِ مِنه.

أزمَةٌ بيئيّةٌ بكلّ ما للرّائحةِ مِن مَعنى. مصادرُ الرّائحةِ الكريهة معروفةُ الهُويّة، في حين أنّ معالجتَها مجهولةُ المصير.

سرطانُ الرّئةِ والجلدِ والأمراضِ الجُرثوميّة ستكونُ في المرصاد.

الرّوائحُ الكريهةُ مستمرّةٌ، ولن تتمكّنَ أيّها اللبنانيّ أو السّائح من التّغّلب عليها حتّى إشعار آخر. لذلكَ ينبغي استبدالُ عبارة “راففتكُم السّلامة” بعبارة “رافَقتْكُم الرَّوائح الكريهة”.