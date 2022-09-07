رجل أعمال بارز يخالف القانون في الرابية

من الباب العريض دخل السيد عبدالله فواز الى الرابية. دخولّ أبى فواز إلا ان يخالف من خلاله القوانين المفروضة في مجال البناء والاعتداء على الاملاك الخاصة لعقارات مجاورة لعقاره.

هذا الامر دفع مالك احد العقارات الى التحرك لوقف التعديات على عقاره. وبعد أخد ورد ومماطلة، أصدر مدير اتحاد بلديات المتن نبيل أبو سمرا كتابًا جاء فيه:

انه بعد الاطّلاع على ملف الترخيص على العقار رقم 387 في منطقة الرابية تبين انه قد تم اعداد كتاب توقيف عن العمل واشارة بناء مخالف بالمعاملة المسجلة لدى الاتحاد.

وتم ارسال الكتاب اعلاه الى رئيس بلدية الرابية عصام الشماس الذي بدوره تمنع عن امضائه ووضعه في ادراج المجلس.

القضاء بدوره كلف خبيرًا للكشف عن المخالفات الحاصلة والتي فصلها التقرير كالتالي:

-انشاء حائط فاصل مخالف بين العقارين 387 و 388

– تعدي على نظارة العقار 388 خاصة الاخذ بالاعتبار ارتفاع البناء القائم على العقار 387

– تعدي على التراجعات خاصة تعدي المسبح بحوالي المترين باتجاه العقار رقم 388 وغيرها من المخالفات

ولمعرفة سبب تمنع رئيس البلدية عن التوقيع على الكتاب اتصلنا به فأكد ان وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية هو من طلب منه حفظ الملف .

اذا يبدو ان السيد فواز وعلى عينك يا دولة يخالف القانون بدعم وتغطية من جهات محلية وسياسية وفي سابقة عقارية في الرابية يستكمل البناء المخالف والكل يتفرج