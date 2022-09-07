الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رجل أعمال بارز يخالف القانون في الرابية

منذ 18 ساعة
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2022 2:40 مساءً
A A A
طباعة المقال

من الباب العريض دخل السيد عبدالله فواز الى الرابية. دخولّ أبى فواز إلا ان يخالف من خلاله القوانين المفروضة في مجال البناء والاعتداء على الاملاك الخاصة لعقارات مجاورة لعقاره.

هذا الامر دفع مالك احد العقارات الى التحرك لوقف التعديات على عقاره. وبعد أخد ورد ومماطلة، أصدر مدير اتحاد بلديات المتن نبيل أبو سمرا كتابًا جاء فيه:

انه بعد الاطّلاع على ملف الترخيص على العقار رقم 387 في منطقة الرابية تبين انه قد تم اعداد كتاب توقيف عن العمل واشارة بناء مخالف بالمعاملة المسجلة لدى الاتحاد.

وتم ارسال الكتاب اعلاه الى رئيس بلدية الرابية عصام الشماس الذي بدوره تمنع عن امضائه ووضعه في ادراج المجلس.
القضاء بدوره كلف خبيرًا للكشف عن المخالفات الحاصلة والتي فصلها التقرير كالتالي:
-انشاء حائط فاصل مخالف بين العقارين 387 و 388
– تعدي على نظارة العقار 388 خاصة الاخذ بالاعتبار ارتفاع البناء القائم على العقار 387
– تعدي على التراجعات خاصة تعدي المسبح بحوالي المترين باتجاه العقار رقم 388 وغيرها من المخالفات

ولمعرفة سبب تمنع رئيس البلدية عن التوقيع على الكتاب اتصلنا به فأكد ان وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية هو من طلب منه حفظ الملف .

اذا يبدو ان السيد فواز وعلى عينك يا دولة يخالف القانون بدعم وتغطية من جهات محلية وسياسية وفي سابقة عقارية في الرابية يستكمل البناء المخالف والكل يتفرج

    المزيد من فيديو

    6:22
    قضية المرفأ... تعيين محقق وكيل بوجود الأصيل!
    دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية 4:26
    دار الفتوى تجمع النواب السنّة... فما هدف اللقاء؟
    5:25
    وداعاً للفيزا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل