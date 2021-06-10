رفع الدعم عن حليب الأطفال.. والعلبة إلى ٢٠٠ الف ليرة

من احدى الصيدليات نقلت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة الصورة بعد رفع الدعم عن حليب الأطفال للذين تجاوزوا عمر السنة، فعلبة الحليب الكبيرة وصل سعرها بين ١٦٠ و٢٠٠ الف ليرة، والعلبة الصغيرة ارتفع سعرها من ٢٠ الف ليرة الى ما بين ٦٠ و ٨٠ الف ليرة.

الصيدلانية ليتيسا الحريري قالت “وصلنا اليوم عددا من علب الحليب من شركة معينة، اطلعتنا المندوبة انه رفع الدعم عن هذا النوع، حيث ارتفع سعره بين ٢٠ و ٤٠ في المئة، والكمية التي وصلتنا محدودة، ومنذ فترة لا يصلنا انواع كثيرة، وقد صدم الزبائن بسعره الجديد، وهو ما دفع عدداً منهم الى شراء الحليب غير المخصص للاطفال من السوبرماكت ما سيؤثر على صحة الاطفال لناحية نقص الفيتامينات والكالسيوم”، لافتة الى ان “علب الحليب التي تحمل الرقمين ٢ و٣ هي اكثر ما يطلب بسبب فقدانها منذ فترة من السوق، والعلبة لا تكفي لاكثر من اسبوع”.

واسفت الحريري الى فقدان الادوية من السوق ما يضعهم في مواجهة مع الزبائن “فحتى دواء وجع الرأس غير متوفر الا بكميات قليلة جداً، وكذلك حال البديل”، وعن لقاحات الاطفال قالت “عدد منها لم يعد متوفراً”.