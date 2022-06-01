رفع تكلفة غسل الكلى

الدولار يهدد ايضا صحة المواطن. اذ ارتفعت اليوم تعرفة جلسة غسيل الكلى من 500 الف ليرة الى مليون ليرة، كما تم رفع بدل أتعاب الطبيب المعالج من 75 الف الى 200 الف. ما يعني أن مريض الكلى الذي يحتاج الى حوالى ثلاث جلسات أسبوعيا، عليه دفع 12 مليون ليرة شهريا لكي يبقى على قيد الحياة، ما يُعيد التأكيد بأن الاستشفاء بات للأغنياء فقط.

وتعليقا على هذا الامر، شرح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لصوت بيروت انترناشونال ان الضمان اضطر لتعديل تعريفاته لحماية مرضى الكلى المضمونين من دفع فروقات الضمان خصوصا ان المواد المستعملة تأتي من خارج لبنان. وأضاف انه لو لم تحصل هذه الزيادة، لاضطر المريض المضمون لدفع 500 الف عن كل جلسة كفرق ضمان