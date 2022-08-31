روميه.. ما هي رسالة السجناء للخارج؟

المياه في سجن روميه قاتلة. التلوث الكائن فيها أحيا كل أنواع الجراثيم التي فتكت بالسجناء، والأطباء عجزوا عن تشخيص بعض الحالات، أما الحالات المستعصية فقد انتهت بالموت. نعم بالموت.

لا يمكن تفسير ما يجري بأنه إهمال من قبل القوى الأمنية. مصادر أمنية أكدت لصوت بيروت انترناشونال أن ما يحدث هو عجز كامل من المعنيين على مكافحة أي مرض، مشيرةً إلى أن الانهيار الحاصل داخل السجن هو أشد من الحاصل خارجه.

العجز هذا أدّى إلى وفاة سجينين آخرينِ في أقل من ٢٤ ساعة نتيجة قصورهما عن تلقي العلاج. إدارة السجن ككل الإدارات عاجزة عن نقل السجناء إلى المستشفيات،

كما أنها عاجزة عن سوقهم للمثول أمام المحاكم.

القنبلة الموقوتة في روميه على موعد مع الانفجار. سجناء روميه يطالهم الموت بالتسلسل. وإذا كانت شمس الإفراج عن قانون عفو لم تشرق على المظلومين منهم.

فإنّ تقارير أمنية تحذّر من إمكان حدوث عملية تمرد أو فرار في ليل مظلم.

عملية لن تكون كمثيلاتها إذا استمر الوضع على حاله.