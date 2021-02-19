رياض سلامة وجمعية المصارف في قفص الاتهام

تقدمت رابطة المودعين بإخبار ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، المحامي فؤاد الدبس وضع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل في الاسباب الموجبة لهذا الإخبار، حيث قال “حصل افلاس احتيالي في المصارف، لذلك يجب كف يد المدراء عن المصارف ووضع مدراء مؤقتين لتسيير الامور” واضاف “وصلنا الى هنا كون منذ سنة 2016 الاموال التي تخرج من لبنان اكثر من تلك التي تدخله، وافلست المصارف اللبنانية في الخارج واجرى لها رياض سلامة هندسات مالية كانت عبارة عن ارباح دفترية اي ليست حقيقية، ومن خلال هذه الارباح الدفترية حوّل اصحاب المصارف واعضاء مجالس ادارتها اموالهم الى خارج لبنان، واكثرية الاموال التي بقيت في لبنان هي دفترية، وهي التي تعود الى المودعين”.

واضاف الدبس”خلال السنوات الاخيرة تم بيع المودعين اسهم تفضيلية من دون ان يعلموا ماهيتها، وذلك بدلا من فتح حسابات مالية عادية لهم، والمصرف يقرر بعد فترة ان كان يرد الاموال كوديعة او كسندات خزينة، وخلال هذه الفترة تم دولرت كل الاموال بالليرة اللبنانية العائدة للمودعين، كما جلبوا اموال عائدة للبنانيين في الخارج حيث تم وضعها في المصارف، وفي قانون التجارة والتسليف هذه المصارف مفلسة كونها توقفت عن الدفع”.

الخداع الذي مورس معلوم من الجميع ولكن المشكلة الاساسية بعدم رغبة او عجز القضاء عن محاسبة من سرق اموال الناس.