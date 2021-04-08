زكي لـ"صوت بيروت انترناشونال": لا نحمل مبادرة ولا ضغط من الجامعة العربية

اجاب الامين العام المساعد للجامعة العربية ​حسام زكي​، خلال تصريح له من ​عين التينة​ بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف حول عراقيل تشكيل الحكومة وعما إن كان يحمل مبادرة من الجامعة العربية أم ان تواجده فقط للضغط قائلاً “الأمر لا يتعلق بمبادرة ولا نتواجد للضغط، نحن منزعجون وقلقون من الوضع في لبنان، ان سياسياً أو اقتصادياً وكما قلنا سابقاً نأمل ان يضع الجميع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار” واضاف “الافكار المطروحة حالياً وبالتحديد التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي افكار يبنى عليها ويمكن ان تشكل مخرجاً للأزمة الحالية، وهذا الأمر يجب ان يكون موضع توافق من قبل كل الأطراف السياسية، وحتى الآن لا يحوز على هذا التوافق، ومهمتنا كجامعة عربية أن نساعد في الوصول الى هذا التوافق حتى نخرج من المأزق الحالي”.

كما سأل شنطف الامين العام المساعد للجامعة العربية إن كان يعمل في ظل المبادرة الفرنسية او بالتنسيق مع الفرنسيين فأجاب “نحن لا نعمل تحت مظلة غير عربية، نحن نعمل وفق قرارات مجلس الجامعة العربية ووفق الخط الذي ترسمه هذه القرارات ورؤية الامين العام استنادا الى هذه القرارات، وبالتالي الوضع الذي نعمل عليه هو تنفيذ فكرة تخرج المأزق السياسي الحالي من الوضع الذي هو فيه، بالاضافة الى ان الجامعة العربية سبق ان ايدت المبادرة الفرنسية من حيث حكومة اختصاصيين تعمل لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الحالي، هذه افكار لا بأس بها والخروج بها امر كان متوافق عليه عربياً، اما كيف يحدث هذا، هنا حدث الاختلاف، وهنا نتدخل لحلحلة الوضع”.