زيارة اخيرة لهوكستين... فما هي اوراق التفاوض اللبنانية؟

زيارة أخيرة سيقوم بها الوسيط الاميركي أموس هوكستين الى لبنان، وذلك بعد التطورات الاخيرة التي تمثلت بدخول سفينة التنقيب عن النفط والغاز الى حقل “كاريش” قرب الحدود البحرية اللبنانية.

زيارة سيقدم خلالها الطرف اللبناني الممثل برئيس الجمهورية آخر ورقة تفاوض

ومع انشغال الاطراف السياسية والمحللين والخبراء بهذا الملف الساخن. هل يهتم الشعب اللبناني لهذه التطورات؟

اما موقف لبنان الرسمي، فمن اي نقطة سينطلق، وهل سيتم تعديل المرسوم رقم 6433 ، وما مصير الخط 29؟

وبعد تصريحات رئيس الاركان الاسرائيلي افيف كوخافي حول امكانية حصول حرب على لبنان هل سيتراجع لبنان عن المطالبة باعتماد الخط 29؟

اذا بانتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع الوسيط الامريكي، فإن لبنان سيلعب ورقته الاخيرة، فاما ان تتوحد المواقف او سيخسر لبنان مساحة كبيرة من ثروته النفطية







