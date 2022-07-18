سعر الدولاب "نار" , و"السبار" هو الحل

الاطارات هي الوسيلة الوحيدة لتنقل المواطنين الى عملهم او لتسيير امورهم اليومية , ومع غلاء البنزين وقطع الغيار , كلفة الدواليب أصبحت أيضًا بالفريش دولار , فهل يستطيع الموطن اللبناني تحمل تكلفة جديدة في حال ثقبت عجلة سيارته او دراجته النارية؟

طرقات لبنان المليئة بالخنادق والحفر أصبحت تصطاد عجلات السيارات عند كل مفرق , ومن يتمكن من الالتفاف عليها اول مرة , بالتاكيد لن يستطيع في المرة الثانية

أسعار الدواليب تختلف حسب الجودة , و”دولاب السبار” هو الحل الوحيد”

اما أصحاب محال بيع وتصليح الدواليب , فحالهم كحال كل القطاعات الاخرى , فلا كهرباء مثلاً لتسيير عملهم

اذا أيها المواطن “كيفما برمت ولفيت” المصيبة في هذا البلد بانتظارك , فحتى متى سيظل الشعب اللبناني صامداً في وجه كل هذه المصاعب والويلات التي يواجهها يوميًا