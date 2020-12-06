سكين الغلاء وصل إلى فم الفقير… الفلافل بـ 7000 ليرة

الفلافل، اكلة الفقراء، اصبحت اليوم بسعر “قياسي” وكما قال احد اصحاب محلات بيع الفلافل “عبد ديماسي ” اعمل في المصلحة منذ 45 سنة من الجد الى الاب فالولد، كانت اكلة الفقير، سعرها في السابق كان قروشاً، ثم 500 ليرة الى الف ليرة والان 4000 ليرة، وفي محلات اخرى يصل سعرها الى الـ7000 ليرة.”

واعتبر في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة انه “بعد ان كانت اكلة الفقير، اليوم اصبح اوفر للعائلة الطبخ على شرائها”، وعن المكونات التي تم الاستغناء عنها في السندويش بسبب ارتفاع الاسعار قال “كبيس الخيار تضاعف سعره ثلاث مرات، لذا اقتصرت الامر على كبيس اللفت اذ تضاعف سعره، واتمنى ان لا يرتفع السعر اكثر، فالوضع الان مأساوي جداً، كيلو البندورة بـ 7000 ليرة والخيار بـ 5000 ليرة، وكيف لمن يوميته 20 الف ان يعيش؟ العالم تموت من الجوع”.

وقال اخر “كان سعر صحن الفول بين 2500 ليرة و3000 ليرة اليوم اصبح 6000 ليرة، كيف يمكن لمن معه 5000 ليرة ان يأكل؟ ما يحصل حرام، فكيس الفول كان بــ30 الف ليرة اليوم اصبح بـ 225 الف ليرة، برميل اللفت ارتفع سعره من 70 الف ليرة الى 155 الف ليرة، اليوم نبيع البضاعة على سعر وفي اليوم التالي نشتريها باضعاف” وذكر حادثة وقوف فتاة على باب محله نحو ساعة وعندما سألها ما بها قالت له “جيعانة”، وختم “ليفكر النواب والوزراء بحساب القبر فقط”.