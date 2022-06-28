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سمير سكاف: عقبات كثيرة تواجه ميقاتي

منذ ساعة واحدة
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إن عودة حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي “زي ما هي” هي شبه الوحيدة التي يمكنها أن تبصر النور في التأليف! فهذه الحكومة ستكون مهمتها تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، هي حكومة الوقت الضائع، أو حكومة إدارة الفراغ، إذا ما حصل! والأرجح أنه لن يحصل، اذا ما اتعظ الجميع من الفراغ السابق! كما إن طرح أي تشكيلة جديدة “سياسية” و “توافقية”، “جبرانية الهوى” تحتاج الى وقت غير متوفر! وإن نجحت في الخرق، فهي ستشعل الشارع وتعتبر استفزازية، في وقت لا يريد الكثيرون توتير الأوضاع الداخلية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. كما إن طرح استبدال أي إسم في الحكومة الحالية قد يفتح الجدال على مصراعيه، إلا إذا تمّ التوافق على تغيير إسم أو إسمين من الجهة السياسية نفسها وللحقيبة نفسها! إن الحكومات “الطموحة” مؤجلة الى “العهد الجديد”! وإلا فإن التشكيل مستحيل!
متابعة للملف الحكومي إنضم إلينا الصحافي والناشط السياسي سمير سكاف.

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