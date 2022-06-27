الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
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سهرة غنائية مجانية على كورنيش المنارة

منذ 7 دقائق
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وكم يحمل هذا البحر من أسرارٍ ليهمس بها على أذن التاريخ، وكم يشبه العم سمير بحر بيروت و أزقّتها، يرى و يعرف الكثير دون أن يتكلّم، بل ينطق ما في مكنونهِ إبداعاً من أول دو حتى آخر سي ، يحمل مع همومهِ مكبّر الصوت، ومايكروفوناً علّه يعطي لصوتهِ صداً تسمعه صخرة الروشة، و تضيء ببركة الصوت منارة بيروت . العم سمير الذي يواجه الفقر و الايام الصعبة بالغناء، لن يتعب، طالما أن البحر لا يشحّ.
كلفة الوصول من بيته في بربور إلى المنارة لا يغطيها مدخول الغناء في كثيرٍ من الأحيان، لكن لا يهمّ، المحاولات ضرورية في هذه الحياة.
يستحق العم سمير فرصة أفضل، سقف يعاند حرّ الصيف و برد الشتاء، يستأهل دولة ترعى شيبها دون أن تضحي بشبابها. العم سمير يشبه بيروته، لا تقتله الصعاب بل تحييه أكثر.

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