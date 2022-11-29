سيناريو يهدد لبنان.. وداعا وطن!‏

شهر مرّ على الفراغ، وها هو الوطن برمّته.. بكل ما يمتلك من مؤسسات ينتظر انتهاء المسرحيات التعطيلية التي يؤديها فريق ‏الممانعة في دائرة التوتير والتصعيد والتعقيد علّه ينقذ ما تبقى من فتات بلد.‏

حافلة مهترئة بلا سائق.. الوصف الأنسب للبنان.. فمع كل الإنهيار القابع فيه من النواحي كافة، تتفنّن القوى بإعدام كل إمكانات التوافق ‏مقابل مصالحها الشخصية، أما عن الارتطام الكبير فهو يقترب رويدا رويدا ولا تمنيات، لا ترقيعات أو حتى مسكنات ستنفع في هذه ‏المرحلة‎.. ‎

على ما يبدو، أنّ الفراع سيطول كثيراً.. ومن المؤكد أنّ سنة جديدة ستطل علينا بلا رئيس.. مع استفحال الأطراف المعطلة التي تتفاخر ‏بالمضي بالتعطيل.. فكيف سيكون المصير السياسي للبنان في المرحلة القادمة؟‎ ‎

لا حلول تلوح في الأفق.. فإما رئيساً “على شكله شكشكله” أو ألف رحمة على وطن‏‎!‎