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سيناريو يهدد لبنان.. وداعا وطن!‏

منذ 48 ثانية
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شهر مرّ على الفراغ، وها هو الوطن برمّته.. بكل ما يمتلك من مؤسسات ينتظر انتهاء المسرحيات التعطيلية التي يؤديها فريق ‏الممانعة في دائرة التوتير والتصعيد والتعقيد علّه ينقذ ما تبقى من فتات بلد.‏

حافلة مهترئة بلا سائق.. الوصف الأنسب للبنان.. فمع كل الإنهيار القابع فيه من النواحي كافة، تتفنّن القوى بإعدام كل إمكانات التوافق ‏مقابل مصالحها الشخصية، أما عن الارتطام الكبير فهو يقترب رويدا رويدا ولا تمنيات، لا ترقيعات أو حتى مسكنات ستنفع في هذه ‏المرحلة‎.. ‎

على ما يبدو، أنّ الفراع سيطول كثيراً.. ومن المؤكد أنّ سنة جديدة ستطل علينا بلا رئيس.. مع استفحال الأطراف المعطلة التي تتفاخر ‏بالمضي بالتعطيل.. فكيف سيكون المصير السياسي للبنان في المرحلة القادمة؟‎ ‎

لا حلول تلوح في الأفق.. فإما رئيساً “على شكله شكشكله” أو ألف رحمة على وطن‏‎!‎

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