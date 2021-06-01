شدوا الأحزمة قبل اقلاع الطائرة… تذكرة سفر الميدل ايست بالدولار

من الآن وصاعداً باتت تذكرة سفر “الميدل ايست” بالدولار اسوة بباقي الشركات العالمية، قرار اتخذته الشركة بالاضافة إلى التوقف عن البيع المباشر للتذاكر في مكاتبها بهدف تأمين استمرارية العمل والحد من خسائرها، خاصة بعد تفشي جائحة كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار، رئيس ادارة “الميدل ايست” محمد الحوت اشار إلى أن الشركة تدفع ٨٥ في المئة من نفقاتها بالدولار النقدي وخصوصاً ايجار الطائرات وكلفة صيانتها واجرة المطارات والفيول في الخارج، وهذه الخطوة ستساعد على ابقاء الاياتا كونها الوسيط بين مكاتب سفر وبين شركة الطيران التي اعتمدت على بيع تذاكرها بالدولار.

احد المواطنين علّق على القرار بالقول “يمكن للمغتربين ومن راتبه بالدولار أن يدفع ثمن بطاقة السفر بالعملة الصعبة، لكن من راتبه بالليرة اللبنانية ويعادل المئة دولار كيف يمكنه ذلك”؟ مضيفاً في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “منذ الآن حجزت بطاقة سفر الى العراق الى شهر تشرين الاول خوفاً من ارتفاع الأسعار”، وقال آخر “اصبحنا نتردد ونتريث قبل اتخاذ قرار السفر”.

وعلى سبيل المثال، كان سعر تذكرة السفر إلى دبي قبل ازمة الدولار بين ٣٠٠ و٣٥٠ دولاراً، لكن العام الماضي ارتفع الى ١٢٠٠ دولار، وبالتالي مع قرار شركة الميدل ايست سيعود السعر الى ما كان قبل الازمة.

يؤكد اصحاب شركات السفر ان ثمة تداعيات سلبية لقرار “الفرش” دولار، خاصة ان نسبة اللبنانيين اللذين سيكون بامكانهم السفر لن تتجاوز الثلاثة في المئة وهذا يعني ان حجم السوق سيتقلص الا انه في المقابل تعتبر هذه الطريقة هي الافضل لاستمرار الاياتا في السوق اللبناني واستمرار شركات الطيران في السوق ايضاً، وقال موظف في شركة للسفر “اصبحت الخطوة سارية المفعول من اليوم، حيث يتم تعديل الاسعار، وانا اؤيد هذه الخطوة، كون في السابق كان يوجد ٣ اسعار”، في حين توقع اخر ان تشهد المرحلة القادمة تنافساً بين شركات السفر.

امام هذا الواقع من المتوقع أن تنشط السياحة الداخلية.