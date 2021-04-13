شمة الهوا على «الكورنيش» صارت بـ 50 ألف ليرة

من كورنيش صيدا البحري استطلعت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة آراء المواطنين حول كلفة نزهة العائلة والاصحاب، من الفول الى الذرة وغزل البنات والنسكافيه والقهوة والكعكة، حيث اجمع رواد الكورنيش ان الفاتورة لا تقل عن خمسين ألف ليرة.

بائع فول قال “صحن الفول ارتفع سعره من الفي ليرة إلى ٤ آلاف ليرة، فبعد ان كان كيلو الفول بـ٣ آلاف ليرة اصبح بعشرين الف، وكذلك الذرة سعر العلبة ارتفع من ١٠ آلاف إلى ٥٠ ألف” في حين قال بائع الكعك ان “سعر الكعكة ارتفع من ٣٠٠٠ ليرة الى ٦٠٠٠ ليرة، اعمل لشراء البضاعة فقط” اما كباية النسكافيه فارتفع سعرها من ٢٠٠٠ ليرة إلى ٦٠٠٠ ليرة.

وقالت مواطنة “سعر البالون ٥٠٠٠ ليرة، وغزل البنات بـ٣٠٠٠”، وشرح احد البائعين “كنت اشتري كيس غزل البنات بـ٥٠٠ ليرة الان بالفي ليرة كون كيس السكر ارتفع من ٧٠ الف الى ٤٠٠ الف ليرة”.