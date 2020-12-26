سأل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف المواطنين “شو صار شي منيح سنة 2020″؟ فتنوعت الاجابات بين من اعتبر ان “لا شيء جيد”، ومنهم من تطرق الى الحديث عن “غلاء الاسعار وفيروس كورونا وانفجار المرفأ والازمات التي تعصف بلبنان” في حين اعتبرت مواطنة ان “عثورها على عمل كان امرا جيدا” وقال مواطن ان “عمله خارج لبنان والسنة بالنسبة له كانت جيدة” فيما قال شاب “افضل ما في الامر عدم تشكيل حكومة، اذ حين تتخذ هذه الخطوة تصدر قرارات جديدة تزيد من الضغوطات على المواطنين”، و قالت سيدة “الامر الجيد هو انتهاء هذه السنة”.







