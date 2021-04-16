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صار سعر كيلو الداعوقية ١٠٠ ألف

16 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2021 8:41 مساءً
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الداعوقية، الحلوى التي ارتفع سعرها بشكل جنوني، فبعد ان كان الكيلو منها كما قال مبتكرها، الحاج محمد خير الداعوق، بـ ٢٤ الف ليرة أي ١٦ دولار الآن اصبح  الكيلو بـ ١٠٠ الف اي ٨ دولار.

منذ اكثر من خمسين سنة يعمل الحاج محمد في هذه المصلحة، وعن ابتكاره للداعوقية قال لـ”صوت بيروت انترناشونال”  “الهام، ففي احدى المرات طلب زبون ان احضر له نوع من الحلويات قريب منها، بعدها قال لي انها لذيذة جداً، فبدأت باعدادها، وقد اطلق الناس عليها اسم الداعوقية تيمناً بالعائلة” لافتاً الى محاولة تقليده من قبل البعض الا انه متأكد انهم لن يتمكنوا من تحضيرها كما هو يفعل.

واشار الى ان” من يقبض راتبه بالليرة اللبنانية لن يتمكن من شرائها بسبب ارتفاع سعرها، فقط من يقبض بالدولار يمكنه ذلك، فالفقير الله يعينه”.

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