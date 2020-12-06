صدق أو لا تصدق … سعر شجرة الميلاد وصل إلى 7 ملايين ليرة لبنانية!

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والإحباط العام في البلاد يحاول جورج عبيد الحفاظ على بهجة عيد الميلاد قدر المستطاع في منزله. الشجرة، الزينة والهدايا عادات وتقاليد تضفي الفرح في نفوس الصغار قبل الكبار، ولأنها سنة استثنائية بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة، اضطرت العائلة أن تستغني عن بعض التقاليد التي كانوا يتبعونها، وأن تقلص من حجم مصاريفها بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مفابل الليرة اللبنانية، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل جنويي.

“هذا أكثر عيد ميلاد كئيب” يقول المواطن اللبناني جورج عبيد لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي ويضيف ” منذ فترة ونحن نجلس في المنزل بسبب كورونا، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي على جميع الناس ناهيك عن الأسعار الصادمة في الأسواق، لدرجة أني لم أبتاع ورقا للمغارة قد يكلفني 50 ألف ليرة أو حتى ثمن الشجرة الذي بلغ مليون و 300 ألف ليرة، هذه أسعر خيالية، لا أتخيل كيف ستأكل الناس ليلة عيد الميلاد، لقد أوصلتنا السلطة إلى مكان لم نتخيل أننا قد نصل إليه في لبنان، وكل ما أتمناه ألا تكون هذه الطبقة الحاكمة معنا في العام المقبل.”

في جولة صغيرة على أسعار الزينة في المحال التجارية يتراوح سعر شجرة الميلاد بين 700 ألف ليرة والمليون ونصف وصولا إلى سبعة ملايين ليرة لبنانية، أرقام خيالية تتخطى رواتب اللبنانيين ما انعكس على حركة الشراء التي وصفها التجار بالخجولة مقارنة مع السنة الماضية.”

سنشتري شجرة فقط للشعور بالعيد لأنه في الواقع لا احد يشعر بالعيد، تقول إحدى المواطنات لمراسلة صوت بيروت انترناشونال، وأضافت مشيرة لإحدى الشجرات ” يبلغ ثمن هذه الشجرة مليون و50 ألف ليرة، وهذا رفم مرتفع في ظل هذه الأوضاع.” وأشار مواطن آخر أنه سابقا كان يستطيع شراء بدل الشجرة خمسة أما اليوم فلا يستطيع شراء الزينة حتى.

فقيرا وحزينا يحل عيد الميلاد على اللبنانيين هذه السنة لا أشجار في شوارع العاصمة ولا زينة تذكر وسط غياب للحركة الكثيفة المعتادة، حتى مدينة جبيل التي تفوقت بزينتها ووصلت شجرتها إلى العالمية ستغيب فيها الشجرة العملاقة نظرا للتكاليف الباهظة.