صرخة ألم من صيدا.. المعاناة عندما لا أعثر على الدواء في الصيدليات وأنا مريضة

صرخة من رحم المعاناة عبّرت عنها احدى اللبنانيات من صيدا بالقول “المعاناة انه لا يمكننا ان نجد حبة دواء في الصيدلية، انا مريضة سكري لا استطيع الحصول على انسولين، يريدون قتلنا ان لم يكن بكورونا فجوعاً، وفوق هذا يريدون رفع الدعم، فحتى ربطة الخبز رفعوا سعرها، اين اصبحنا، حتى البنزين لا نملك المال لشرائه، فليخجلوا وليتركوا كراسي الحكم”.

في حين قالت اخرى لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة “لم اتمكن من دخول المستشفى عندما مرضت، لا املك سعر ربطة خبز، الى اين سنصل؟ والمسؤولون يبكون على الحجارة” واضافت “اين الشعب اللبناني من الذي يحصل؟ يجب ان نكون يدا واحدة، وبدلا من ايقاف الشبان الذي يطالبون بحقهم فليوقفوا الزعماء الذين نهبوا البلد”.