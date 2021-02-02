صرخة وجع وحرقة قلب من صيدا.. بدنا ناكل

صرخة قهر أطلقها احد مواطني صيدا عبر “صوت بيروت انترناشونال” حيث قال “لا يتهمنا احد بأننا نتبع لسفارات أو لتيارات فنحن ضد الأحزاب والتيارات والسفارات، نزلنا الى الشارع من أجل لقمة العيش، لا يمكننا شراء حفاضات وحليب وادوية، والان رفعوا الدعم، فاذا كنا لا نستطيع شراء كيس الحليب بـ 35 الف ليرة كيف اذاً بعد رفع الدعم؟ الله لا يوفق الدولة وهكذا حكام، تعبنا، فقدنا الثقة بالجميع، فليرحل كل من في هذه السلطة، جعنا”.

واضاف “لا يمكنني دفع بدل ايجار المنزل والكهرباء وغيرها من الامور، ذلونا الله يذلهم، وادعوا الجميع للنزول الى الشارع اذ لم يبق لنا سوى كرامتنا واذا ذهبت فلندفن انفسنا اشرف لنا”.