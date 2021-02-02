برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

صرخة وجع وحرقة قلب من صيدا.. بدنا ناكل

2 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 4:23 مساءً
A A A
طباعة المقال

صرخة قهر أطلقها احد مواطني صيدا عبر “صوت بيروت انترناشونال” حيث قال “لا يتهمنا احد بأننا نتبع لسفارات أو لتيارات فنحن ضد الأحزاب والتيارات والسفارات، نزلنا الى الشارع من أجل لقمة العيش، لا يمكننا شراء حفاضات وحليب وادوية، والان رفعوا الدعم، فاذا كنا لا نستطيع شراء كيس الحليب بـ 35 الف ليرة كيف اذاً بعد رفع الدعم؟ الله لا يوفق الدولة وهكذا حكام، تعبنا، فقدنا الثقة بالجميع، فليرحل كل من في هذه السلطة، جعنا”.

واضاف “لا يمكنني دفع بدل ايجار المنزل والكهرباء وغيرها من الامور، ذلونا الله يذلهم، وادعوا الجميع للنزول الى الشارع اذ لم يبق لنا سوى كرامتنا واذا ذهبت فلندفن انفسنا اشرف لنا”.

    المزيد من فيديو

    قرار جديد لوزير التربية 3:05
    قرار جديد لوزير التربية…”أيّها التلاميذ موتوا درسًا!”
    شرعنة الهيركات على اموال المودعين 2:25
    شرعنة الهيركات على اموال المودعين
    لبنان 3:09
    بعد ٨ شباط… تمديد أم إعادة فتح البلاد؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المرأة تجر عربة الطفل أمامها قبل لحظات من سقوط الرجل عليها
    أراد الانتحار قفزاً من الطابق الـ 17… فقتل طفلاً
    تشوش الرؤية يسببه ارتفاع نسبة السكر في الدم
    أطباء عيون يحذرون من بعض العلامات التي تظهر على العين
    حيوانات منوية - تعبيرية
    هل تعلم أنّ خلايا الحيوانات المنوية تسمم بعضها بهدف الوصول إلى البويضة أولاً؟