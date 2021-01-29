صرخة وجع وكلمة حق لابن طرابلس محمد العمر.. تكلم بلسان جميع الشباب

صرخة وجع اطلقها الشاب محمد العمر (23 سنة) من سكان مدينة طرابلس حيث قال “طرابلس مدينة فتية، 90 بالمئة من سكانها من جيل الشباب، وما يحصل ليس خلفيته زعرانات الا ان اهل طرابلس جاعوا، 30 سنة حرمان من الانماء على حساب بيروت وجونية وجبيل وحتى الجنوب مناطق حزب الله، لا يوجد مشروع ترفيهي واحد في المدينة لا يمكننا الخروج من طرابلس كون يصفونا بالارهابيين” واضاف “ببداية الاحداث السورية وزعوا الاسلحة على الشباب وبعدها رمى الشبان الاسلحة معلنين انهم لا يريدون ان يحاربوا بل يريدون ان ياكلوا فاصروا على تجويع الشعب”.

وتابع محمد “بعد الثورة اللبنانية وارتفاع الدولار توزّع الادوية على كل المناطق باستثناء طرابلس اضافة الى انقطاع المازوت ليحرموننا من التدفئة، الكهرباء مقطوعة وممنوع علينا التنزه على الميناء”، واضاف “80 بالمئة من سكان التبانة اميون، لم يسمحوا لنا بالتعليم رفعوا اقساط الجامعات، حرمونا من العمل ويحاسبوننا على الكعكة التي نبيعها لكي نستحصل على 15 الف ثمن وجبة عشاء، اصبحنا نعامل كالدواب، النواب هربوا الى بيروت، واذا قصدنا السرايا وهي المقر الحكومي الوحيد في طرابلس نقابل بالرصاص المطاطي والمسيل للدموع والشتم والضرب من قبل القوى الامنية”.

وتابع عمر “يسألوننا لماذا نرمي حجرة وهم فجروا لبنان وبيروت ودمروها، اتحاسبني على حجرة؟! في علم النفس عند تحصر الانسان في كل الاتجاهات ردة فعله ان يضرب، ماذا تريدون من شعب طرابلس؟! انتم تريدون اعطائنا السلاح ونحن نقول لكم نريد ان نأكل ونتعلم، ومن مدينة طرابلس اقول بعد عشر سنوات سنتعلم بالقوة وسنرمي بكم، وبعدها سنصبح نحن النواب، الشعب سينتخب نوابه وسنعين قائداً للجيش وقائداً للقوى الامنية ورئيساً لمجلس النواب من الاوادم وسنقتلع الطبقة الفاسدة وعلى رأسها سعد الحريري وميشال عون اللذان لم يورثاننا الا الجوع” وختم متوجها الى سعد الحريري بالقول “انت تقول لنا يا غيرة الدين وعندما يحتاجك الدين لا نجدك، الطائفة السنية تنتهك في كل لبنان ولا نأخذ منك سوى الكلام (الفاضي)”.