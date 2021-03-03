صرخة وجع يطلقها المونسنيور بطرس خليل من البترون ضد المنظومة السياسية

من البترون اطلق المونسنيور بطرس خليل صرخة وجع عبر “صوت بيروت انترناشونال” ضد المنظومة السياسية حيث قال “تجاوبا مع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، تحركنا كي لا نسكت عن السرقة وارتفاع سعر صرف الدولار والاموال المنهوبة وكي لا نسكت عن كرامتنا، فللاسف لم يعد لدينا كرامة، اصبح الشخص يضطر للعمل كيفما كان كي يطعم اولاده الزعتر، والمسؤولون نائمون لا يهمهم ما يدور، ولكونهم يملكون المليارات لا يشعرون بوجع الناس” واضاف “نحن هنا كي نرفع الصوت، ونوصل وجع الناس اذا كان لا يزال عند المسؤولين ضمير ولا اتوقع ذلك، فلو كان لديهم ضمير لا يسمحون لانفسهم بالبقاء على الكراسي، (يا عيب الشوم)، المسؤول هو من يضحي كي يؤمن حياة كريمة لاولاده وليس من ينهب اموالهم ويجوعهم”.

وتابع “لم يعد ذلك مسموحا، اين الناس؟ اليس جميعهم يشعرون بالجوع، هل الدولار 10 الاف ليرة عندنا فقط وفي الجنوب بـ 1500 ليرة؟ كلنا جائعون ونحن ننقل صرخة كل الناس من دون استثناء”.