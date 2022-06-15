صفيحة البنزين تخطت الـ700 الف وبدل النقل غير منصف

ارتفاع الدولار في السوق السوداء وعلى صيرفة رفع معه أسعار المحروقات حيث تخطت صفيحة البنزين الـ700 الف ليرة. وفي سياق الغلاء المعيشي والمحروقات، توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور وزير العمل الى رفع الحد الأدنى للأجور المسَجّل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة الى القطاع الخاص من 2 مليون ليرة الى 2.6 مليون، LVO بالإضافة الى زيادة بدل النقل اليومي من 65 الف ليرة الى 95 الف للقطاع الخاص ايضا.

في عملية حسابية بسيطة أجريناها، نذكر انه في العام 2019 كان بدل النقل يساوي 5.5 دولارا فيما صفيحة البنزين كانت بحوالى 18 دولارا. اما اليوم فبدل النقل اصبح بأقل من 4.5 دولار بناء لمنصة صيرفة، فيما صفيحة البنزين بـ28 دولارا.

ما يعني ان صفيحة البنزين ارتفعت بـ155% عن العام 2019، فيما بدل النقل لا يجب ان يقل عن الـ8.5 دولار اي 212 الف ليرة على سعر صيرفة، في استمرار للفوضى والعشوائية في أخذ القرارات التي تخص المواطن الضحية.