صفيحة البنزين ترتفع ١٦ضعفاً خلال سنة

على وقع جدول اسعار المحروقات بات يستيقظ المواطن بشكل شبه يومي. وقبل ان ينطلق الى عمله، يلقي نظرة على سعر صفيحة البنزين التي أصبحت تستنزف دخله الشهري بشكل كبير.

في هذا التقرير سنعرض لكم وبالارقام كم ارتفع سعر صفيحة البنزين من شهر حزيران عام ٢٠٢١ حتى اليوم اي بفترة سنة من الزمن.

ففي ١٧ حزيران عام ٢٠٢١ كان سعر صفيحة البنزين ٤٣٥٠٠ ل ل

وارتفع الى ٧٣٣٠٠ ل ل بأقل من شهر اي في ١٤ تموز

واستمر السعر بالارتفاع حتى شهر ايلول حين وصل الى ٢٠٢٤٠٠ ل ل

وترافق ارتفاع الاسعار، مع ظهور طوابير السيارات امام محطات المحروقات

وفي ١٣ تشرين الاول ٢٠٢١ قفز سعر الصفيحة الى ٣٠٥٦٠٠ ل ل

لتختتم صفيحة البنزين عام ٢٠٢١ بسعر بلغ ٣٣٥٨٠٠ ل ل

ومع بدء عام ٢٠٢٢ اخذ السعر منحىً تصاعديًا سريعًا حيث واصل التحليق حتى سجل في ١٠ أيار ٥٠٧٠٠٠ ل ل

وفي السابع من حزيران اي تقريبًا بعد شهر، ارتفع سعر الصفيحة ١٣٥٠٠٠ ليرة

وفي ١٥ من شهر حزيران الحالي بلغ سعر صفيحة البنزين ٦٩١٠٠٠ ل ل

اما في جدول اسعار المحروقات اليوم فوصل سعر الصفيحة الى ٦٧٠٠٠٠ ليرة

وبذلك يكون السعر قد ارتفع ١٦ ضعفًا منذ ١٧ حزيران من العام الماضي.

وبطبيعة الحال كل المعلومات تشير الى ان سعر صفيحة البنزين سيستمر بالارتفاع ليتخطى عتبة المليون ليرة.

أما المواطن فلا حول ولا قوة له… إلا مشاهدة عداد آلة تعبئة البنزين يرتفع وعداد الأموال في جيبه يتبخر.