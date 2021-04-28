الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صيدا القديمة أم الفقير.. فيها أرخص وأشهى الحلويات الرمضانية

28 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2021 6:40 مساءً
A A A
طباعة المقال

تتحول صيدا القديمة خلال شهر رمضان المبارك إلى خلية نحل، لا تهدأ صباحاً ومساء، وتشتهر بصناعة الحلويات الرمضانية وبكرم اهلها في تقديم اشهى الأصناف التي تناسب جميع الطبقات الاجتماعية وباسعار رخيصة، وقال باع حلويات لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة “بعض المحال تبيع كيلو المدلوقه بـ٧٥ الف ليرة، انا ابيعها بـ٤٠ الف ليرة، اربح مبلغاً ضئيلاً، اتكل على الله ويبارك لي في الرزق”.

وقال اخر “ابيع دزينة المعمول بـ١٦ الف ليرة وفي خارج صيدا القديمة تباع بـ٣٠ الف”، كيلو القطايف بـ٨ الاف ليرة، كيلو البقلاوة بـ٢٥ الف ليرة، وقال بائع ” ايام الشهيد الرئيس رفيق الحريري كنا نعيش في عز، حيث كان السواح يقصدوننا، الجميع يعيشون براحة، خفّض سعر الدولار، اجمل حياة كانت، اما الان بوجود الزعران سيبقى البلد يسير الى الخلف”.

يسمي اهل البلد صيدا القديمة بأم الفقير، فعلى الرغم من الازمات الاقتصادية والمعيشية المتتالية الا ان طيبة وتكاتف سكان البلد مع بعضهم يمكن لمسها في كل زاوية ودكان.

اصحاب محال الحلويات الرمضانية في صيدا القديمة تمكنوا خلال هذا الشهر الفضيل من استعادة جزء من خسائرهم وعودة الحياة للعمل، ليبقى خوفهم من رحيل رمضان وعودة الجمود إلى اعمالهم من جديد.

    المزيد من فيديو

    خصخصة القطاع العام.. حل أم تحلل للدولة؟ 3:59
    خصخصة القطاع العام.. حل أم تحلل للدولة؟
    بعد الدولار... سوق سوداء للطوابع البريدية 3:21
    بعد الدولار... سوق سوداء للطوابع البريدية
    رئيس جمهورية لبنان..امرأة؟ 3:51
    رئيس جمهورية لبنان..امرأة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"