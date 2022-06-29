صيرفة الى ارتفاع

منذ كانون الأول 2021، أصدر المركزي التعميم 161 الذي ينص على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم ان يسحبوها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كل مصرف، على أن تكون بـ”الفريش دولار” وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.

ولكن، حركة التداول على منصة صيرفة تغيّرت، وبات المركزي يَلحقُ بالسوق السوداء لتقليص الفروقات بينهما ليسجّل أخيرا 25300 ليرة، بما يوحي أن هناك اتجاهاً لرفع سعر الدولار على صيرفة.

حول هذا الموضوع انضم الينا الكاتب الصحافي والاقتصادي منير يونس.