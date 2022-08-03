الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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ضحية مزاج الزوج وتسلّط النفوذ.. ليليان شعيتو قضية رأي عام

منذ 3 دقائق
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حرمت من أن تهز مهد رضيعها بيمينها، تتفاعل مع مجسمات كان المنطق أن تشاركها مع ابنها التي حرمت منه، زلزل قلبها انفجار الرابع من آب، وباتت تحتضن لعبة في انتظار استبدالها بعلي ولدها، يتعافى جسدها وفؤادها لا يزال مقعدًا، والداها يتجنّبان الحديث للإعلام عن استمرار حرمان زوج ليليان من طفلها.

وكيلة الدفاع التي تخاصم ليليان تنفي حرمان موكّلها زوج ليليان من رؤية الطفل.

وكيل الدفاع عن ليليان يكشف لل SBI عن الادعاءات المتعلقة بالحكم الصادر لصالح ليليان.

ليليان قضية رأي عام، المدافعون عنها يصرخون بضرورة حماية حقها في احتضان طفلها، ويناشدون نواب التغيير اقتراح قوانين جدية للتخلص من النظام الأبويّ القائم.

ليس انفجار المرفأ ما سلخ ليليان عن طفلها إنما هي سلطة النظام الأبوي المتجذرة في القوانين اللبنانية، وتغييرها مسؤولية السلطة التشريعية التي من واجبها حماية المواطنات والمواطنين من سطوة محاكم يسمّونها المحاكم الشرعية.

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