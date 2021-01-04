برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

طرابلس على موعد مع مشروع اقتصادي ضخم… فما هو؟

منذ 18 دقيقة
A A A
طباعة المقال

شرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران عن مشروع المنطقة الحرة، حيث قدم شرحا وافيا عن المنظومة الاقتصادية الوطنية والدولية المتكاملة التي تنطلق من طرابلس الكبرى الى كل لبنان ودول المنطقة، وتتضمن مرفأ محوريا، ومطارا دوليا ذكيا، ومنصة للنفط والغاز، ومنطقة إقتصادية متطورة بمساحة 5 مليون متر مربع، وحوض جاف لاصلاح السفن، وغيرها من المشاريع الصغيرة.

ونقل عن ممثلي موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة، إعجابهم الشديد بهذه المنظومة الاقتصادية، وإستعدادهم الكامل وبشغف كبير للدخول بشراكة تهدف الى تحقيق هذه المشاريع المتنوعة التي تحتاج الى قرار من الدولة اللبنانية، لافتا الى أن “نهوض طرابلس وتطور مقدراتها محليا ودوليا بات مرتبطا بهذه المنظومة التي ستشهد دفعا قويا بالشراكة مع موانئ دبي التي تدير 87 مرفأ في العالم، والتي تشكل مع المنطقة الحرة ما يعادل 33% من الدخل القومي في إمارة دبي”.

وأكد دبوسي أن هذا المشروع اهم مشروع في المنطقة، وهو مشروع انقاذي على مختلف الصعد، يخدم استثمارات دول العالم وفي ذات الوقت يخلق فرص عمل للشباب.

    المزيد من فيديو

    وعدوا بالحقيقة خلال خمسة أيام فمر خمسة أشهر على انفجار المرفأ 22:32
    وعدوا بالحقيقة خلال خمسة أيام فمر خمسة أشهر على انفجار المرفأ
    حمد وفهمي 14:43
    وزيرا الصحة والداخلية يعلنان الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل
    نبيل الرفاعي 22:24
    نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع نبيل الرفاعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأسترالي بين مكماهون استفاق من غيبوبته يتحدث لغة الماندرين الصينية
    منهم من استيقظ يتحدث بلغة جديدة…هكذا غيرت إصابة على مستوى الدماغ حياة 10 أشخاص
    عالم ألماني يفجر مفاجأة علمية حول الإغلاق الجزئي
    كورونا و “القنبلة النووية”.. عالم ألماني يفجر مفاجأة علمية فماذا قصد؟
    جن - تعبيرية
    أمم الجان التي تسكن جوف الارض