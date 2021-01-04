طرابلس على موعد مع مشروع اقتصادي ضخم… فما هو؟

شرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران عن مشروع المنطقة الحرة، حيث قدم شرحا وافيا عن المنظومة الاقتصادية الوطنية والدولية المتكاملة التي تنطلق من طرابلس الكبرى الى كل لبنان ودول المنطقة، وتتضمن مرفأ محوريا، ومطارا دوليا ذكيا، ومنصة للنفط والغاز، ومنطقة إقتصادية متطورة بمساحة 5 مليون متر مربع، وحوض جاف لاصلاح السفن، وغيرها من المشاريع الصغيرة.

ونقل عن ممثلي موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة، إعجابهم الشديد بهذه المنظومة الاقتصادية، وإستعدادهم الكامل وبشغف كبير للدخول بشراكة تهدف الى تحقيق هذه المشاريع المتنوعة التي تحتاج الى قرار من الدولة اللبنانية، لافتا الى أن “نهوض طرابلس وتطور مقدراتها محليا ودوليا بات مرتبطا بهذه المنظومة التي ستشهد دفعا قويا بالشراكة مع موانئ دبي التي تدير 87 مرفأ في العالم، والتي تشكل مع المنطقة الحرة ما يعادل 33% من الدخل القومي في إمارة دبي”.

وأكد دبوسي أن هذا المشروع اهم مشروع في المنطقة، وهو مشروع انقاذي على مختلف الصعد، يخدم استثمارات دول العالم وفي ذات الوقت يخلق فرص عمل للشباب.