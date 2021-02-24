طرابلس متحف أثريّ حيّ... فهل تحافظ على هويّتها التراثيّة؟

ينظم صندوق الاثار العالمي للتراث والثقافة بالتعاون مع المديرية العامة للاثار والتراث في وزارة الثقافة وبتمويل من المجلس البريطاني برنامج لبنان التدريبي لاعمال الحجر والمحافظة على البناء. البرنامج بشقيه النظري والتطبيقي يقوم على رسم ونحت الحجر لاعادة بناء الاشكال الهندسية التراثية.

مديرة المشروع المهندسة ريان نجار قالت لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” إبراهيم فتفت “الهدف الأساسي من المشروع تعليم اعمال النحت، فالتراث الثقافي هو اهم ما تملكه الحضارات والمجتمعات”، وأضافت “يتم تعليم أساس المهنة من كيفية اختيار الحجر وقصه وكيفية تطبيق الرسومات عليه وغيرها من الأمور”.

الطالبة المتدربة مريم محمد قالت “كمهندسة معمارية تعلمت الكثير عن العمارة وانواعها لكن اغلبها امور نظرية، وهنا من خلال التجربة العملية تعلمت كيف نعمل اكثر على الحجر واشكاله”.

وقال الطالب المتدرب محمد وهيب “نرسم بيدنا ونطبق على الحجر، باستخدام أدوات سهلة وبسيطة”.

لبنان غني بثروة تراثية كبيرة ولطرابلس الحصة الأكبر من المعالم الاثرية ما جعل منها متحفاً اثرياً حياً، فهل سيحافظ أبناء المدينة على هويتهم التراثية؟