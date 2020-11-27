طرح العملة الرقمية في لبنان.. الأجواء الحالية غير ملائمة لهذه الخطوة

اعتبر عميد كلية ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن الأجواء الحالية غير ملائمة لاطلاق العملة الرقمية حيث قال “موضوع العملة الرقمية ليس جديداً في لبنان وحتى اقليميا وعالمياً، العملة الرقمية موجودة وواضح ان العالم يتجه من العملات التقليدية الى العملات الرقمية لكن من يستخدمها من الدول يكون حذرا جدا كون اذا استخدمت في المقامرة تؤدي الى خسائر او ارباح كبيرة وسريعة، ومن بضع سنوات عندما طرحت العملات الرقمية منع مصرف لبنان المصارف ورجال وسيدات الاعمال من ان يلعبوا دور الوسيط فيها”.

في لبنان دُرس موضوع العملة الرقمية كما قال زمكحل لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل “خلال وضع معين كان ذلك منذ سنوات الا انه ما درس في السابق لم يعد يتوافق مع الوضع اليوم، حيث يعيش البلد اصعب فترة في تاريخه الاقتصادي والنقدي والمالي، فالودائع بالدولار غير موجودة كون القسم الاكبر منها استثمر في الدولة اللبنانية التي اعلنت شبه افلاسها في السابع من اذار عندما اعلن الرئيس المستقيل عدم دفع اليوروبوند، وصلنا الى وضع فقدت فيه الثقة بالاقتصاد اللبناني والعملة اللبنانية، وهنا يطرح السؤال عن العملة الرقمية فيما ان كان الهدف منها استبدال العملة اللبنانية، بالتأكيد كلا، وفيما ان كانت لاستبدال الدولارات الموجودة في المصارف كذلك كلا، اذ لا يمكن صرف العملة الرقمية بعملة ورقية او تحويلها الى الخارج”.

وعبّر زمكحل عن مخاوفه من ان يكون الهدف من العملة الرقمية استبدال ما يسمى بالدولارات المجمدة في المصرف المركزي والتي تبلغ قيمتها 105 مليار، وقال “حتى وان كان هناك نية صافية سؤالي اي تاجر سوف يقبل باخذ عملة رقمية تصدر عن مصرف لبنان؟ فالقبول بها في اي بلد يتطلب وجود ثقة بالاقتصاد وبالمنتج وبمن يقبل بها”، واضاف “في الوضع الاقتصادي والازمة الكارثية ستكون العملة الرقمية سلبية اكثر من ايجابية”.

وتابع “الازمة الاقتصادية قد تتحول الى ازمة صحية في ظل جائحة كورونا ،الارض ليست خصبة للحديث عن عملة جديدة، لاسيما عملة رقمية”، لافتا الى انه “لم نر خطة واضحة منذ بداية الازمة الاقتصادية، وكل قرار يتخذ يكون اسوء من سابقه، فالقرارات عشوائية ولم يعط اي منها نتيجة ايجابية، ونحن نحتاج الى مشروع متكامل لاعادة بناء الاقتصاد، وان كان من ضمنه العملة الرقمية”.

يتفق مؤيدو ومعارضو العملة الرقمية على شيء واحد واساسي هو حل الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية قبل اي كلام عن اطلاق عملات بديلة للعملة الحالية.