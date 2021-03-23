طقس لبنان الأصفر.. إلى متى سيستمر؟

لليوم الثاني على التوالي الطقس الحار يسيطر على لبنان، واللون الاصفر يجتاح مختلف المناطق اللبنانية، ولمعرفة حال الطقس في الايام المقبلة شرح رئيس فرع الارصاد الجوية وسام ابو خشفة لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي حيث قال “تسيطر موجة رياح خماسينية على لبنان مصدرها ايطاليا قبل التوجه الى شمال افريقيا، حيث حملت الغبار والرمال، لذلك لمسنا ارتفاعاً ملموساً بدرجات الحرارة التي تخطت معدلاتها الموسمية، وقد وصلت في الامس الى ٣١ درجة” واضاف “اليوم بدأت درجات الحرارة بالانخفاض بشكل تدريجي وان كانت لا تزال فوق معدلاتها الموسمية، وتسجل الان ٢٧ درجة”.

واضاف “موجة الغبار مترافقة مع رياح ناشطة، ومن المتوقع ان تنحسر الموجة بدءاً من مساء اليوم حيث سيحل مكانها منخفض جوي متمركز في اسبانيا واوروبا الشرقية، وهو مصحوب بكتل هوائية باردة، ويحمل معه امطاراً وثلوجاً وسيستمر تأثيره الى يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً”.

واشار الى ان سرعة الرياح مساء اليوم ستصل الى ٩٠ كلم في الساعة لاسيما في المناطق الشمالية، وحذر من تساقط اللوحات الاعلانية على الطرق.

وعن تأثير الغبار والامطار على الزراعة قال ابو خشفة “يتخوف المزارعون في هذه الفترة عند تحول الزهر الى ثمر من حبات البرد، اضافة الى ان سرعة الرياح تمزق الخيم البلاستيكية لذلك عليهم التنبه لاسيما في المناطق الشمالية حيث سرعة الرياح قوية”، وعن تساقط الثلوج اجاب “نحن في فصل الربيع وسنشهد تدني في درجات الحرارة الا ان الثلوج لن تتساقط على ارتفاع ادنى من ١٤٠٠ متراً والاجواء ستبقى باردة الى يوم الاحد”.