ظاهرة بيع غالونات البنزين تتوسّع في عكار شمال لبنان

من العبدة في عكار نقل مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” ابراهيم فتفت الصورة عن ظاهرة انتشار بيع غالونات البنزين على الطرق كما حال باقي المناطق اللبنانية، حيث اصبحت كشبه فرصة عمل للشباب العاطلين عن العمل، احد الشبان الذين يبيعون البنزين على الاوتوستراد قال “عمري ٢٣، عملي الاساسي في نجارة الباطون، لكن كما يعلم الجميع توقفت الاعمال بسبب الظروف التي يمر بها لبنان، ما اضطرني الى بيع البنزين”، وعن كيفية تأمين البنزين شرح “بعض الشبان يقصدون بيروت، حيث يقومون بتعبئة سياراتهم بهذه المادة، ليعملوا بعدها على سحب البنزين من مركباتهم وبيعه”.

يشتري الشاب غالون البنزين بـ ٢٧ الف ليرة، ويبيعه بـ ٣٠ الف ليرة، وقال “ابيع في اليوم ما بين ٢٥ الى ٣٠ غالوناً”، وعن القرار الصادر الذي يمنع بموجبه بيع المحطات البنزين في غالونات والخشية من منعهم وملاحقتهم من قبل القوى الأمنية علّق “طلب منا عدم بيع غالونات البنزين الا ان الشعب يصر ان نستمر في ذلك كون لا يوجد بنزين في عكار”، مضيفاً “لم يفسحوا لنا المجال للعمل ضمن القانون”.

ولفت الشاب الى انه “قبل الازمة والبنزين لا يتوفر بكميات كافية في عكار المحرومة ليس فقط من البنزين بل من عدة امور، فالدولة لا تهتم بنا، وكأن عكار مفصولة عن لبنان”.