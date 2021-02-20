عبدو شاهين: معيب على الجسم القضائي أن يكون شاهداً على هذه المهزلة

اعتبر الممثل عبدو شاهين اثناء تضامنه مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ ان “ما يحصل مهزلة” واضاف في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي انه “معيب جدا على الجسم القضائي ان يقبل ان يكون شاهداً بحجم مسؤليته على هكذا مهزلة تحصل في لبنان، سواء تعلق الامر بتفجير 4 آب او بسرقة البلد”.

وقال “لا ننتظر من المجرم ان يحاكم نفسه، ولو كان لدينا قضاء مستقلاً كما نطالب لرأينا حكم الاعدام يطال كل الزعماء فهؤلاء مجرمو حرب وزعماء ميليشيات، جميعهم سرقوا البلد، تكفي هذه التهم لوضع 99 في المئة من السياسيين في السجون”.

وعن الذي دفعه للانضمام الى الثوة اجاب “الامل، ولا امل الا بنزول كل الشعب إلى الارض، وان كان الذين لديهم كرامة في هذا البلد قلّة فلينزلوا، فإما ان ندافع عن كرامتنا او (نفل)”.