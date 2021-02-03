عرسال تقاوم إهمال الدولة بالمبادرات الشبابيّة!

“مشروع السلام الشبابي” مبادرة فردية بدأها شباب عرسال وشاباتها لتعزيز قدرات ابناء البلدة واشراكهم ببناء مجتمع سليم، وبحسب ما قاله طارق الحجيري مدير المشروع لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “ولدت فكرة المشروع من رحم المعاناة التي مرت على عرسال خلال 7 سنوات، فكان لا بد من مبادرات لاسيما من جيل الشباب اكثر المتأثرين في السنوات الاخيرة” واضاف “هدفنا خلق قادة رأي عام شباب، لا نريد اقامة مدينة افلاطون، نريد فقط ابراز القدرات الشبابية الموجودة”، مشيرا الى اهمال وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية لشباب لبنان، لافتا الى قرار اتخذه الشبان للدخول بتحد كبير بدعم من البلدية لمكافحة المخدرات وتكريم الفريق التمريضي” وتمنى من البلدية والفعاليات احتضان المجموعة الشبابية التي تشكل نواة لامل قادم.

في حين قال المتطوع احمد الحجيري “بدأت الفكرة بتأسيس مجموعة شبابية صغيرة تطوعية بالتعاون مع البلدية، اما الهدف فالحد من خطاب الكراهية والتطرف العنيف، ومن ضمن اهداف المشروع اقامة نشاطات تربوية، ثقافية، ندوات وامسيات شعرية”، في حين قال المتطوع عبد الكريم الحجيري “اقمنا دورة كرة قدم بين 8 فرق من عرسال خلال 8 ايام، هدفت الى تعزيز الروح الرياضية، عرسال بحاجة الى هكذا مبادرات لاسيما بعد احداث سنة 2014 وغياب الدولة والاعلام الذي ان اضاء فعلى الامور السلبية فقط”.

لايزال ابناء عرسال يؤمنون بالدولة ومؤسساتها رغم التهميش والاهمال من قبل الوزارات المعنية.