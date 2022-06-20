علامات تدلّ على وقوعكِ بالحب

أجمل ما في الدنيا هو الحب، وفق “إبن حزم الأندلسي” في كتابه طوق الحمامة، الذي عرّف عنه “بأن أوله هَزل وآخره جِد، دقّت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة”

فما هي العلامات التي تدلّ على أنكِ وقعتي بالحب وعلى أن الشريك هو حبيب و ليس مجرّد”كراش” وفق علم النفس؟

1- لديكِ فضول كبير حوله

في المراحل الأولى من التعرّف، إذا شعرتِ أنّ لديكِ فضول أكبر حوله: ماذا يحب؟ ماذا يكره في كل شيء؟ وما هي أسرار حياته

2- تشعرين بكل ما يشعر به

عندما يكون تعيساً، تكونين أيضاً تعيسة. عندما يفرح أنتِ أيضاً تفرحين. تشعرين بألمه، ويشعر بألمكِ بطريقة حقيقية للغاية. هذه علامة الوقوع في الحب بعمق.

3- تحسّين بالأمان عندما يكون معكِ

تشعرين أنّكِ لا تخافين من أي شيء، فقط لأنه إلى جانبكِ.

4- تراقبينه على وسائل التواصل الاجتماعي

عندما تجولين على كافة صفحاته على السوشيل ميديا وسائل وتعودين إلى الوراء لسنوات طويلة، فقط لكي تبحثي عن معلومات إضافية عنه وتتعرّفي عليه أكثر.

5- تسمعين رسائله الصوتيّة مراراً وتكراراً

في حال وجدتِ نفسكِ تسمعين هذه الرسائل مراراً وتكراراً، فهذا يعني أنّكِ ترتاحين عند سماع صوته. إذاً، عزيزتي، أنتِ وقعتِ في الحبّ.

6- جوابه على رسالتكِ

تنتظرين بفارغ الصبر الجواب، وتحسبين كم دقيقة استغرق لكي يردّ عليكِ، وتفكّرين كم من الوقت يجب أن أنتظر لكي أرسل الرسالة الثانية.

7- تستعدين لتجربة أطعمة جديدة يحبّها

إنّ مشاركة الشخص الآخر باهتماماته، وتجربة شيء جديد يحبّه هو علامة على الاهتمام به، أي الوقوع في حبّه.

8- كل شيء يذكّركِ فيه

إذا شعرتِ بأنه موجود معكِ طوال الوقت، وأنك اشتقت إليه حين يغيب عن نظرك… إذاً هذا هو الوقوع في الحب.

لكل من تشعر بهذه العلامات، ألف مبروك.