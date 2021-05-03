على طريق عام اقليم الخروب.. عندك خيارين: يا بتوقع بالجورة يا بتعمل حادث سير

معظم الطرقات في لبنان لا تستفوي شروط السلامة العامة، ولا يحتاج ذلك إلى دراسات لتأكيد الأمر، فمن منا لم يحفظ مواقع الحفر التي يمر عليها يومياً بسيارته، ومن منا لم يصطدم بترقيعة للطريق هنا أو هناك، حتى باتت الشوارع معروفة بأسماء الحفر.

أحد المواطنين قال لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة “يومياً تسقط مركبتي في الحفر نحو ٧ مرات” واضاف “الحفر قديمة تعود الى اكثر من سنتين من الزمن”.

اما الطريق العام من مدخل اقليم الخروب في وادي الزينة نحو بلدة شحيم فلا يصلح ابداً للسير ولايهنأ السائق بالقيادة بضعة امتار حتى تفاجئه حفرة وامامه خياران اما ان يسقط فيها ويتحمل اعباء تصليح سيارته او يهرب منها فيعرض نفسه لحادث سير”.

جولة قامت بها شحادة على طرقات اقليم الخروب لنقل الصورة من هناك، وكيف ان الطرقات غير صالحة للسير والقيادة، حيث شرح المواطنون قصة كل حفرة ومعاناتهم معها، ومدى اهمال الدولة والبلديات.

تعتبر هذه الطرقات نموذجاً للاهمال واللامسؤولية، بعدما مرّ على وجود الحفر فيها وقت طويل، فلا البلديات تحرك ساكناً ولا وزارة الاشغال تعيد تأهيلها، وكل ما يهم المواطن ان يصل الى عمله بسلام وان يعود الى منزله وعائلته “صاغ سليم”.