عودة التوتر الى البداوي شمال لبنان

نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان الصورة من منطقة البداوي شمال لبنان حيث الاحتجاجات مستمرة منذ عصر يوم أمس، وقد ظهر قيام الشبان بقطع الطريق الدولية باجسادهم، وذلك على خلفية الاحتجاج على تمديد الاقفال العام الذي اعتبروه مجحفا بحقهم في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة.

وقال الفتى المعروف بـ”ابو العبد” “نطالب باستقالة السلطة التي جوعت الشعب، هناك عائلات لا يمكنها شراء عبوة حليب او ربطة خبز، الشعب جاع، لذلك نزلنا على الارض واطالب من هم في منازلهم بالنزول ومشاركتنا برفع الصوت، فقد بتنا في زمن المريض لا يدخل الى المستشفى من دون وساطة، شقيقتي تموت امام عيني على باب المستشفى ولا من اذان صاغية” وتابع “اقول لـ بي الكل وباقي السياسيين دمرتوا البلد لم نعد نريدكم”.

الحال واحد والصرخة واحدة لدى جميع من نزلوا للاحتجاج على ما يمر به البلد من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية.