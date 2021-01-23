الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عودة التوتر الى البداوي شمال لبنان

23 - يناير - 2021
آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 4:11 مساءً
A A A
طباعة المقال

نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان الصورة من منطقة البداوي شمال لبنان حيث الاحتجاجات مستمرة منذ عصر يوم أمس، وقد ظهر قيام الشبان بقطع الطريق الدولية باجسادهم، وذلك على خلفية الاحتجاج على تمديد الاقفال العام الذي اعتبروه مجحفا بحقهم في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة.

وقال الفتى المعروف بـ”ابو العبد” “نطالب باستقالة السلطة التي جوعت الشعب، هناك عائلات لا يمكنها شراء عبوة حليب او ربطة خبز، الشعب جاع، لذلك نزلنا على الارض واطالب من هم في منازلهم بالنزول ومشاركتنا برفع الصوت، فقد بتنا في زمن المريض لا يدخل الى المستشفى من دون وساطة، شقيقتي تموت امام عيني على باب المستشفى ولا من اذان صاغية” وتابع “اقول لـ بي الكل وباقي السياسيين دمرتوا البلد لم نعد نريدكم”.

الحال واحد والصرخة واحدة لدى جميع من نزلوا للاحتجاج على ما يمر به البلد من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية.

    المزيد من فيديو

    3:28
    هل تحسّنت خدمة الاتصالات والانترنت بعد رفع التعرفة ؟
    3:58
    عون يمهّد للبقاء... فهل يفعلها؟
    خصخصة القطاع العام.. حل أم تحلل للدولة؟ 3:59
    خصخصة القطاع العام.. حل أم تحلل للدولة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    كم بلغ الدولار الاسود اليوم؟
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا