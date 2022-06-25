عودة المحادثات النووية بين واشنطن وإيران

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنّ زيارته لطهران كانت مهمة لكسر الجمود في المحادثات النووية.

من جهته، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعد الاجتماع مع بوريل الى أنّ طهران مستعدة لاستئناف محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي إنها تنتظر رداً من إيران بشأن إحياء اتفاق عام 2015 الذي تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وحثت فرنسا، وهي طرف في الاتفاق، طهران أمس على الاستفادة من زيارة بوريل لإحياء الاتفاق بينما لا يزال ذلك ممكنا.