عون يمهّد للبقاء... فهل يفعلها؟

مسلسل العهد… عتمة شاملة، طوابير ذل، محروقات، خبز… لا دواء ولا استشفاء… جامعات ومدارس مترنحة… تفجير مرفأ بيروت، بطالة وهجرة… باسبورات بالمواعيد والقطارة… وغيرها الكثير من لقطات ومشاهد رعب ودراما… واليوم ومع حلقاته ما قبل الأخيرة… هل يقرر الرئيس ان يبدأ موسماً جديداً؟ او انها النهاية؟

بالنسبة للرئيس شخصيا، فقد بعث برسالته الواضحة في الساعات القليلة الماضية، ومفادها بأن “الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير مكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب لا يبدو طبيعيا ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية”، ما يعني ان حكومة تصريف الاعمال الميقاتية لن تتسلم الحكم ان وقع الفراغ الرئاسي، فهل هي رسالة للحث على التشكيل ام للتمهيد لبقائه في بعبدا؟

من جهة اخرى، التصعيد بالمواقف وتصويب رئيس التيار الوطني الحر مستمر على رئيس الحكومة المكلف، فما المقصود منه؟ و هل سيرضخ الرئيس ميقاتي لهذه الشروط؟

حتى الآن ما من شيء واضح ومعروف… لا اذا كانت ستتشكل حكومة ام لا.. ولا حتى اذا كان هناك تمديد للرئيس الحالي ام انتخاب لرئيس جديد.. وفي ظل هذا الغموض، كل ما يسَعُنا فعله هو الانتظار لندرك حقا “ماذا سيحصل في النهاية”.







