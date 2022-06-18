غارات إسرائيلية على غزة

شنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، زاعماً أن الضربات جاءت ردًا على صاروخ اطلقه ناشطون فلسطينيون باتجاه مدينة عسقلان، واعترضته منظومة القبة الحديدية.

وحمّل الاحتلال حركة حماس مسؤولية اطلاق الصاروخ، مشيرا الى ان الغارات استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية للحركة.

وجاء هذا التصعيد، بعد ساعات على قتل قوات الاحتلال لثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما قصفت المدفعية محيط معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، واستهدفت طائرةُ استطلاع إسرائيلية بصاروخين أرضا زراعية بالقرب من السياج الأمني في بلدة بيت حانون.