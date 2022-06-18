السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غارات إسرائيلية على غزة

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

شنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، زاعماً أن الضربات جاءت ردًا على صاروخ اطلقه ناشطون فلسطينيون باتجاه مدينة عسقلان، واعترضته منظومة القبة الحديدية.

وحمّل الاحتلال حركة حماس مسؤولية اطلاق الصاروخ، مشيرا الى ان الغارات استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية للحركة.

وجاء هذا التصعيد، بعد ساعات على قتل قوات الاحتلال لثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما قصفت المدفعية محيط معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، واستهدفت طائرةُ استطلاع إسرائيلية بصاروخين أرضا زراعية بالقرب من السياج الأمني في بلدة بيت حانون.

    المزيد من فيديو

    0:53
    جسر زجاجي معلّق في جورجيا
    1:01
    اصالة تقدم اغنية اليسا "عبالي حبيبي" في حفلها في قطر والاخيرة تعلق
    2:47
    اقساط المدارس الخاصة "بالفريش دولار"... فهل يصبح التعليم من الكماليات؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!