فاتورة الاتصالات غداً وفقاً لصيرفة

غدا ينتهي عهد الاتصالات على ال1500 وندخل العهد الذي اعتدنا عليه منذ حوالى السنتين والذي قال عنه رئيسنا: عهد جهنم.

حسبة بسيطة سنقوم بها نلخّص فيها المبلغ التقريبي الذي يدفعه كل فرد شهريا لتشريج خطه مع خدمة الانترنت.

كارت التشريج الشهري أصبح بـ7.58$ يتضمن 30 دقيقة مكالمة كما كان في السابق حين كان الكارت بـ22.73$ على سعر صرف 1500.

اذا اضفنا الاشتراك الشهري بخدمة الانترنت على الهاتف الذي اصبح سعره بـ7.5$ للـ5 جيغابت و10$ لل10 جيغابت. ما يعني انه اصبحنا بحاجة شهريا الى 15.08$ اي 380000 نسبة لسعر صيرفة الحالي لل5 جيغابت، و17.58$ اي 443 الف لل10 جيغابت.

بالنسبة للخط الثابت، اصبح كل فرد يدفع 5$ كمبلغ ثابت مع خدمة الانترنت التي يختارحها فتكون الفاتورة 315 الف لل5 جيغابت و378000 لل10 جيغابت.

مقارنة بالأسعار السابقة، الخدمات التي سبق وذكرناها كانت فاتورتها للخط التشريج 68 الف ليرة لل5 جيغابت، و79000 لل10 جيغابت. اما الخط الثابت فكان ب57000 لل5 جيغابت و67000 لل10 جيغابت من دون احتساب اي ميزات اضافية يتمتع بها الخط الثابت.

اذا الزيادة بالمختصر ارتفعت بحوالى 5.5 اضعاف. واذا اضفنا فاتورة الwifi المنزلي الذي اصبح تقريبا ب250 الف ليرة، اصبحنا نحتاج شهريا الى 500 الف ليرة كحد ادنى، ما يعني ان فاتورة الاتصالات تساوي 25% من الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده منذ فترة بمليونين ليرة.

هذا عدا عن الفواتير الأخرى التي تنتظر المواطن على بابه عند كل أول شهر، مع الاشارة الى ان هذه الأسعار مرجحة للارتفاع مع تغير سعر صيرفة.