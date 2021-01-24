فاجعة كبيرة.. مقتل أب لثلاثة أولاد بعد محاولة سرقة

من منطقة الطريق الجديدة وبالتحديد من حي العرب الذي خسر والد لثلاث فتيات، تحدث مراسل “صوت بيروت انترناشول” ربيع شنطف مع عائلة الضحية عصام خميس (41 سنة) الذي قتل في 13 من هذا الشهر في منطقة الجناح.

شقيق الضحية قال “في 13 الشهر كان اليوم الاخير للاقفال، حيث توجه المواطنون لشراء حاجياتهم، وتوجه عصام وهو موظف في شركة تأمين لشراء اغراض لاطفاله من حليب وحفاضات وغيرها، قصد المول على دراجته النارية للقيام بذلك وفي طريق عودته تعرض لمحاولة سرقة في منطقة الجناح حيث ضرب على رأسه بآلة حادة من جهتي اليمين واليسار بحسب تقرير الطبيب الشرعي”.

“نقل عصام بواسطة سيارة اسعاف الى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ كون الضربة كانت قوية” قال شقيق الضحية مضيفا “على القوى الامنية القيام بواجبها وكشف الجريمة لاسيما وان المنطقة التي حصلت فيها الجريمة مزروعة بكاميرات مراقبة”، طارحا علامات استفهام عن عدم التوصل الى المجرمين مؤكدا ان العائلة رفعت دعوى ضد مجهول، معتبرا ان “اي حادثة مماثلة في اي دول في العالم كان تم توقيف الجناة خلال ساعات، وقال “للاسف نأخذ دور الدولة ونبحث عن المجرمين وسنصل الى مرحلة يدفعون فيها الناس الى اخذ حقهم بيدهم فعندما يكون الراعي ليس على قدر المسؤولية عليه الاعتزال”، واضاف “اصبحنا في وضع لا يتجرأ فيه احد على الخروج من منزله مساء”.

شقيق زوجة الضحية قال “كانت صدمة قوية علينا، المغدور كان متوجها لتأمين قوت عائلته، لكن للاسف لا امان في هذا البلد، الخبر سقط كالصاعقة علينا فعصام شاب خلوق ومؤمن، يحب الجميع، وما حصل كارثة واجرام لا يوصف، واليوم اخبرنا ابنته الكبرى البالغة من العمر 8 سنوات بمصير والدها”.