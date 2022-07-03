الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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فراغ رئاسي متوقع... وحظوظ باسيل "صفر"

منذ 8 دقائق
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دخل لبنان الاشهر الاخيرة من العهد الرئاسي، الاسوأ في تاريخ لبنان، وبدأت معه مرحلة البحث عن اسم جديد ليتولى قيادة المرحلة المقبلة.
سيناريوهات عدة متوقعة اولها الفراغ وآخرها الفراغ.

اما الاسماء التي تدور في فلك قصر بعبدا فتعد على اصابع اليد.

المواطن اللبناني الذي عانى الامرين خلال السنوات الست من عهد ميشال عون… كيف يترقب ليلة الحادي والثلاثين من تشرين الاول المقبل… اليوم الاخير لعون في بعبدا؟

اذا من الواضح بحسب نبض الشارع ان التيار الوطني الحر وخلفه حزب الله وتيار المردة لن يتمكنوا بعد اليوم من فرض رئيس على اللبنانيين، اما جبران باسيل فحظوظه صفر وعلى شماله صفر آخر لسليمان فرنجية. فمن سيكون الرئيس المقبل؟ الجواب لن يتأخر كثيرا. على أمل الا تسمح التجاذبات السياسية لفخامة الفراغ بأن يتربع على عرش بعبدا.

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