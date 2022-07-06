الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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فرحة عيد الأضحى في لبنان مثقلة بالآلام!

منذ ساعة واحدة
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كيف يفرح اللبنانيون بالعيد والهمومُ تتراكم، فالأوضاع التي يمرّون بها لم تترك للفرحِ مكاناً في قلوبهم، يلهثون وراءَ رغيفِ الخبز الذي بات من المستحيلات في زمن أزمة الطحين، وفيما كانت هذه الأيام مناسبةً للتنزهِ والتسوق على بعد أيام من العيد، باتت عبئاً ثقيلاً على قلوب من لا مالَ في أيديهم

والحديثُ مع التجار في الأسواق يعكُسُ هذه الصورة، وهم الذين يُجمعونُ على أنهم يعيشون أسوأ أزمة مروا بها منذ عشرات السنوات حتى في خضم الحروب التي عرفتها البلاد

ولأن أصحاب المزارع يسعّرون الماشية التي تربى في لبنان بالدولار الأميركي أو وَفق سعرِ صرفه بالليرة، تدنى الإقبالُ على شراء الأضاحي بشكل كبير

وأمل طارق ان ينشط قليلا سوق الاضاحي قبل ايامٍ من عيد الاضحى، مشيرا الى ان هذا الواقع ادى الى اقفال محلات كثيرة لبيع اللحوم

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