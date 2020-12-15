فضيحة تهريب الطحين المدعوم.. “صوت بيروت إنترناشونال” يكشف أسماء المهربين وانتماءاتهم الحزبية

مع تزايد المخاوف من فقدان الطحين ورفع الدعم عنه هنالك قضية في غاية الاهمية، حيث ان آلآف الاطنان من الطحين المدعوم يتم تهريبها بشكل شبه يومي الى سوريا عبر تجّار محسوبين على الاحزاب التي تغطيهم، هذا ليس مجرد كلام، اذ ان “صوت بيروت انترناشونال” حصلت على اسماء المهربين بالتفصيل بالاضافة الى انتماءاتهم الحزبية وهي: حزب الله والتيار الوطني الحر والحزب القومي السوري وتيار المستقبل.

التهريب يتم عبر نقطتين، طريق القاع في قضاء بعلبك- الهرمل ووادي خالد في عكار، ابرز المهربين في عكار هم (م ع) وهو تاجر طحين، ( أ ح) وهو صاحب فرن، ( س ز) صاحب فرن، (أ ح) وهو صاحب فرن ايضا بالاضافة الى (أ م) وهو مهرب لكل السلع من دون اي استثناءات. أما في بعلبك الهرمل وبحسب المعلومات لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران فلا اسماء معينة اذ ان المهربين بالعشرات وجميعهم يعملون بغطاء من حزب الله، وتضيف المعلومات أن شاحنات الطحين تمر عبر حواجز أمنية بقوة الساح وهيمنة الحزب.

وفي ظل هذا التفلت وجشع احزاب السلطة تبقى لقمة الفقير مرهونة بأيدي عديمي الضمير والانسانية.