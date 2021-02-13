فضيحة وفيات كورونا... هكذا يموت ذويكم!

على الرغم من الاقفال التام لا يزال عداد وفيات كورونا يرتفع محلقاً بين يوم وآخر فما هي الاسباب؟ عن ذلك شرح الدكتور محمد سلمى اختصاصي في علم الجراثيم لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت قائلاً “الدراسات اثبتت ان مسيل الدم من اهم الادوية التي يجب ان تعطى لمصاب كورونا لتخفيف العوارض، لكن الدراسة تؤكد في ذات الوقت انه عند ادخال المريض الى غرفة العناية الفائقة يجب التوقف عن اعطائه مسيل الدم، الا ان بعض البروتوكلات المتبعة في لبنان لا توقفه، ونلاحظ ان المصاب سيشفى من فيروس كورونا الا ان مضاعفات كبيرة ستظهر عليه منها نزيف في المعدة وسكتة قلبية”.

من هنا يأتي الجواب لجميع المواطنين الذين تساءلوا عن سبب وفاة ذويهم رغم تعافيهم من كورونا واضاف سلمى “الدراسة التي اعدت في الخارج قارنت بين مجموعة من المرضى دخلوا الى غرفة العناية الفائقة وتناولوا مسيل للدم ومجموعة أخرى تم توقيف المسيل لهم، وتمت ملاحظة ان نسبة الوفيات اعلى للمجموعة التي اخذت المسيل في غرفة العناية الفائقة”. ما هو الحل الطبي اذاً؟ “الدراسة أكدت انه يجب ايقاف مسيل الدم في العناية الفائقة، وانا اطالب نقابة الاطباء بالتدخل ووضع بروتوكول على اسس علمية يوحد طرق علاج كورونا في جميع المستشفيات”.

هو تحذير طبي للمواطنين والاطباء والمستشفيات، فهل هناك من يسمع؟